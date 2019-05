Blocca il decollo per aspettare la figlia che fa shopping: scoppia la rissa

Caos a bordo di un aereo pronto a decollare da Bangkok a Shanghai. Una passeggera cinese ha bloccato la partenza del volo facendo infuriare gli altri passeggeri. L'aereo, quindi, è poi partito in ritardo. E tutto questo per cosa? Perché la donna stava aspettando la figlia, impegnata in un giro di shopping per l'aeroporto.

Al momento dell'imbarco, sua figlia non arrivava e a quel punto la donna si è seduta sul ponte jet all’esterno dell’aeromobile per impedire al volo, con ben 162 persone a bordo, di partire. Un scena assurda che naturalmente è stata ripresa da un altro passeggero del volo, un certo Meng Ya, che ha oi caricato il video sui social. Il filmato, poi, è diventato presto virale ed è stato riprese da diversi media cinesi. Inoltre, secondo quanto riportato dal Messaggero, la ragazza impenata a fare le sue compere nel negozi duty free avrebbe anche chiamato la polizia per sollecitare la compagnia aerea ad aspettarla. Intanto, però, avrebbe continuato a fare le sue compere.

Alla fine l’aereo è atterrato all’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong alle 9.14, con oltre un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto. Madre e figlia, invece, hanno preso il volo seguente. La compagnia aerea ha definito il loro comportamento "non civile".