Via al blocco delle auto al Nord Ecco chi non potrà più circolare

Dal primo di ottobre arriva la stretta sulla circolazione delle auto in diverse regioni del Nord. Da domani entrano in vigore nuove limitazioni al traffico legate al miglioramento della qualità dell'aria. Con un protocollo di intesa firmato da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, viene dichiarato lo stop agli euro 3 da lunedì. Uno stop che verrà poi confermato nel corso del prossimo anno con il blocco anche per le Euro4. Ma attenzione: in Emilia Romagna il blocco vale già per le Euro 4 a partire dall'1 ottobre. Saranno almeno 1,1 milioni i veicoli che dovranno cambiare percorso per i blocchi del traffico.

In queste categorie di veicoli da "bollino nero" rientrano quelli immatricolati tra il 2001 e il 2005. "La qualità dell’aria va oltre i confini amministrativi e travalica ogni differenza di colore politico. La salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente sono delle priorità nella sfida delle Regioni del Bacino Padano per un’aria più pulita. Entro il 2020 l’obiettivo è armonizzare e rendere omogenee le norme e le misure applicate in un territorio che da solo produce il 50% del Pil nazionale e dove vivono 23 milioni di persone", hanno affermato gli assessori regionali all’Ambiente delle quattro regioni interessate: Raffaele Cattaneo (Lombardia), Gianpaolo Bottacin (Veneto), Paola Gazzolo (Emilia-Romagna) e Alberto Valmaggia (Piemonte). Il blocco in Lombardia andrà da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30.