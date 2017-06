Blue Whale, ragazzina salvata a Catania: denunciato un 16enne

Un 16enne è stato denunciato per istigazione al suicidio nei confronti di una giovane ragazza che aveva cominciato a giocare al macabro gioco della Blue Whale.

L'indagine è iniziata grazie alla segnalazione alla polizia postale di una ragazza catanese venuta a conoscenza di una sua amica che era caduta nella terribile rete. Dopo essersi messi in contatto con i genitori, i poliziotti hanno sequestrato lo smartphone della giovane, residente a Catania. Dalle chat trovate è emerso che la minore aveva iniziato a giocare alla Blue Whale. In una conversazione infatti le forze dell'ordine hanno trovato un messaggio in cui qualcuno scriveva che la ragazzina "non poteva più ritirarsi e che l'ultima prova da superare consisteva nel suicidarsi, buttandosi da un edificio alto".

Grazie alle chat è stato individuato il "curatore" della giovane. Si tratterebbe di un minore di 16 anni residente nella provincia di Cosenza e nei confronti del quale la procura per i minorenni di Catania ha emesso un decreto di perquisizione locale e informatica, con relativo sequestro dei dispositivi, eseguito dalla Polizia Postale. Gli agenti stanno inoltre cercando di capire se il ragazzo ha contatti anche con altre persone.