Boldrini condanna Vittorio Sgarbi. "Sue parole su Cecilia Strada sono ignobili"

Nell'Intifada di commenti e dichiarazioni tra Vittorio Sgarbi e Cecilia Strada si aggiunge un nuovo protagonista: Laura Boldrini, che (immancabilmente) dal suo profilo social esprime solidarietà alla figlia del fondatore di Emergency.

Il commento su Twitter

Ricapitoliamo un attimo: Cecilia Strada una mangiata di giorno fa - lunedì 12 febbraio - in un post su Facebook invitava a "non scopare con i fascisti" per "non farli riprodurre". Una perla di saggezza che ha mandato su tutte le furie il buon Vittorio Sgarbi, che ha replicato con un perentorio: " Può stare tranquilla, non troverà un fascista che vuole fare sesso con lei, e tanto meno riprodursi". E aggiungendo che "la figa è un'altra cosa e non ha orientamento politico. Per questo faticherà a trovare anche comunisti disposti a fare sesso con lei. Diciamo che la questione non è politica, e finirei qui ". Non aggiungiamo altro.