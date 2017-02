Bollo auto, sistema in tilt: ​chi ha pagato di più

Caos sul pagamento del bollo auto. Di fatto il sistema Sogei è andato in tilt proprio il 31 gennaio, l'ultima data utile per versare la tassa. E così chi ha pagato, come ricorda ilSole24Ore, si è ritrovato un importo maggiorato del 30 per cento. Il problema è stato risolto in poche ore. Ma chi ha pagato di più adesso dovrà chiedere il rimborso. Il disguido tecnico si è verificato soprattutto in regioni come Friuli, Marche, Molise, Sardegna e Veneto.

E a far lievitare l'importo sono state alcune sanzioni applicate anche a chi aveva pagato in regola e tempestivamente. Le agenzie di pratiche auto sono state bloccate dagli operatori che avevano notato l'anomalia, ma chi ad esempio ha pagato il bollo negli uffici postali, tabaccherie, sportelli bancari e modalità di pagamento self service, anche sul web ha di fatto pagato un importo superiore. Per ottenere il rimborso bisogna presentare un'istanza con la copia della ricevuta del pagamento. Per quanto riguarda il Molise e il Veneto bisogna espletare la pratica con un reclamo rivolto alla regione. Nel caso di Friuli e Sardegna invece l'istanza va presentata all'Agenzia delle Entrate che gestisce il pagamento dei tributi.