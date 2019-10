Bologna, gioca due euro a "VinciCasa" e vince 200mila euro insieme a un appartament

È entrato in una ricevitoria e, come fanno in tanti, ha giocato. E questa volta ha vinto, azzeccando i cinque numeri vincenti: 3, 10, 11, 25, 34 e realizzando il sogno di comprare finalmente una casa. È accaduto nei giorni scorsi a Casalecchio, nel Bolognnese, dove al punto vendita Sisal Gin Rosa, nella galleria commerciale di Shopville Gran Reno, con una giocata da due euro, un fortunato (e anonimo) giocatore ha vinto in totale mezzo milione di euro, di cui 300mila vincolati all'acquisto di una casa.

Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, la schedina vincente è quella del "VinciCasa", la formula di gioco del gruppo Win for Life del gruppo Sisal, unica nel mercato delle lotterie, che mette in palio un premio incentrato sull'abitazione, dando quindi la possibilità a chi vince di comprarsi una casa propria su tutto il territorio nazionale. Il titolare della ricevitoria, Gabriele Donati, commentando la buona giocata, si è dichiarato molto soddisfatto, nonostante ancora non si conosca l'identità del vincitore. Secondo le regole del gioco, indovinando i cinque numeri si vincono subito 200mila euro da spendere liberamente e, poi, con due anni di tempo per valutare bene tutte le offerte per un immobile, in ogni regione del Paese, altri 300mila vincolati per l'acquisto di un immobile.