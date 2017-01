Bologna, marocchino attacca agenti 'Fascisti e sbirri di m...'

Una serata all'insegna dell'alcol terminata con violenza e a una denuncia per per oltraggio a pubblico ufficiale. Al centro della vicenda un 39enne marocchino, regolare sul territorio italiano e incesurato, almeno fino a ieri.

Alcol e insulti agli agenti

L'uomo completamente ubriaco e incurante degli agenti di servizio, si è diretto vicino alla volante, situata nei pressi del Teatro Comunale di Bologna, ha urinato contro sulla ruota. Immediata la reazione degli agenti che hanno fermato il marocchino e lo hanno controllato.