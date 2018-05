Bologna, romene offrono sesso e poi rubano Rolex. Denunciate

Si sono avvicinate, gli hanno chiesto indicazioni e poi, per distrarlo ulteriormente, gli hanno pure offerto del sesso. E alla fine sono riuscite a rubargli il rolex, per poi scappare in auto. È questo quanto accaduto a Giovanni in Persiceto (Bologna) a un 62enne. Protagoniste due romene accompagnate in macchina da un loro connazionale. Grazie alla denuncia dell'uomo, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei tre malviventi. Come riporta Il Resto del Carlino, i tre hanno tutti dei precedenti specifici. Il fatto è avvenuto mentre l'uomo stavo passeggiando per le strade della cittadina in provincia di Bologna. Pochi secondi ed è tutto finito. Le due donne gli hanno sfilato in un attimo il suo Rolex Submarine e sono scomparse a bordo dell'auto. La loro fuga, però, questa volta è durata poco.