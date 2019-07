Bologna, prima si fa selfie alla guida, poi morde mano del militare

Una donna di 63 anni di nazionalità italiana, incensurata, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Bologna Indipendenza per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riportato dai media locali la signora è stata fermata da una pattuglia perché guidava in modo pericoloso, tutta intenta a scattarsi dei selfie mentre si trovava al volante della sua auto, in pieno centro città. Durante la contestazione del codice della strada uno dei due militari ha eseguito il classico controllo della patente ma qui è successo l'inaspettato: la guidatrice, nel tentativo di riprendersi il documento, ha rifilato un morso alla mano del militare, il quale è rimasto fortunatamente illeso ma comprensibilmente choccato dall'accaduto.

La signora si è poi tranquillizzata, scusandosi per l'accaduto ed attribuendo la colpa del suo folle gesto ad un improvviso colpo di calore. Questo però non le ha impedito di beccarsi la denuncia, oltre naturalmente alla sanzione amministrativa prevista per l'infrazione commessa.