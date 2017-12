Bolzano, multa da 35 euro per chi salta la visita in ospedale

Se i cittadini dell'Alto Adige si dimenticheranno di presentarsi ad una visita in ospedale o in una struttura convenzionata dovranno pagare una multa. Ben 35 euro di sanzione per aver intasato le liste di attesa e aver tolto il posto ad un altro paziente.

È questo il contenuto a grandi linee della legge approvata dalla giunta della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. "È una misura pensata da anni per intervenire sulle liste di attesa", ha spiegato l’assessore Martha Stocker al quotidiano locale Alto Adige.

La legge approvata dalla giunta dovrà ora essere seguita da un regolamento specifico che ne definisca gli ambiti e le regole di applicazione. Ma il principio è già valido e varrò per tutti i pazienti, anche quelli esenti dal ticket. Secondo quanto emerso dai vari studi commissionati, infatti, circa il 10-20% delle visite prenotate vengono annullate senza motivo o il paziente non si presenta all'appuntamento.