Rissa e bastonate per i militari. La follia del nigeriano in strada a Bolzano

Paura durante il pomeriggio della scorsa domenica nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Bolzano.

Alcuni passanti hanno richiesto l'intervento sul posto delle forze dell'ordine a causa delle intemperanze di un giovane straniero che, completamente fuori controllo, brandiva con fare minaccioso un bastone di legno tra la gente.

L'africano si era appena reso protagonista di una furiosa lite con un altro gruppetto di extracomunitari, ma il suo persistente stato di agitazione ed il fatto che stringesse ancora in mano l'arma utilizzata nel confronto ha scatenato il panico tra i presenti.

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Bolzano hanno pertanto raggiunto la piazzetta antistante la stazione ferroviaria, dove sono stati accolti dalla forte ostilità dello straniero.

In preda ad un raptus, quest'ultimo non ha esitato ad aggredire i militari, tentando più volte di colpirli con il bastone in suo possesso. Non senza qualche difficoltà, gli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccare e quindi a trarre in arresto il facinoroso, trasportato in caserma per le consuete operazioni di identificazione.

Si tratta di un nigeriano di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine per una lunga serie di precedenti. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'africano ha continuato ad essere aggressivo e violento nei confronti dei carabinieri, che lo hanno trattenuto dietro le sbarre di una cella di sicurezza.

Incriminato per minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il nigeriano è stato trasferito nella casa circondariale di Bolzano.