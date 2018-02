Amazon: "Il braccialetto migliora il lavoro". Calenda: "Mai in Italia"

Solo "speculazioni fuorvianti". Così Amazon prova a metter fine alle polemiche sul braccialetto elettronico per i dipendenti brevettato nei giorni scorsi.

" Ogni giorno, in aziende in tutto il mondo, i dipendenti utilizzano scanner palmari per il controllo dell'inventario e per spedire gli ordini ", dice l'azienda, " Questa idea, se e quando dovesse essere implementata in futuro verrà fatta nel pieno rispetto delle leggi e delle norme, con il solo obiettivo di migliorare il lavoro di ogni giorno dei nostri dipendenti nei centri di distribuzione. Muovendo le attrezzature verso i polsi dei dipendenti, le mani vengono liberate dall'utilizzo degli scanner e gli occhi non devono più guardare lo schermo. Tutte le tecnologie che abbiamo implementato fino a oggi hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di lavoro nei nostri centri di distribuzione ".

L'ultima invenzione di Jeff Bezos ha suscitato polemiche da ogni dove. E nelle ultime ore è intervenuto pure il Garante per la privacy, secondo cui il bracciale "sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia, ma anche in Europa".