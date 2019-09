Brasile, italiano trovato morto carbonizzato: è giallo

Giallo in Brasile dove il corpo di un italiano è stato trovato carbonizzato nella regione metropolitana di Salvador. Si tratta di Luca Romania, un 41enne che da anni viveva nel Paese sudamericano. L'uomo, che era sposato con una bahiana, è stato visto l'ultima volta vicino a un centro commerciale della zona. Nel giro di qualche ora, le autorità locali avevano diffuso un avviso per aiutare a ritrovare l'uomo.

Stando a quanto riportato dai media locali, Romania - originario di Bolzano - era stato condannato per associazione con il narcotraffico ed era al momento imputato in due processi. L'uomo era accusato di aver aggredito il figlio avuto dalla moglie mentre l'altro processo in corso era legato alla custodia del figlio.

" Era scomparso da giovedì 24: è andato al centro commerciale ed è sparito. Poi abbiamo appreso che è stato trovato carbonizzato ", ha spiegato a un giornale locale il nipote della vittima che non si riesce a spiegare cosa abbia portato la famiglia a credere che i resti trovati nell'auto fossero proprio quelli di Luca. Il resto della famiglia, invece, al momento non ha voluto rilasciare commenti. " È uno shock per tutti ", è trapelato dalle labbra della moglie.

Il cadavere è stato trovato carbonizzato nella notte del 30 agosto nella regione di Simões Filho in Brasile. La polizia locale sta ora conducendo indagini per fare chiarezza su quanto accaduto ma al momento non sono state fatte ipotesi.