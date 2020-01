Brescia, mangia sushi e si sente male: paura per una 21enne

Una ragazza di 21 anni si è sentita male mentre stava consumando alcune portate all'interno di un ristorante giapponese. La giovane ignorava che tra gli ingredienti con cui erano stati preparati alcuni piatti che aveva ordinato vi fossero anche delle mandorle, di cui risulta essere allergica. L'episodio è avvenuto presso il Sushi Zen di Desenzano, in provincia di Brescia. La 21enne, di nazionalità italiana, è stata trasportata all'ospedale di Desenzano alle 13:45 in data 2 gennaio 2020. Secondo quanto reso noto dai dati di Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, la ragazza avrebbe sofferto di un'intossicazione alimentare.

Tuttavia, come si legge da Brescia Sette Giorni, stando ad ulteriori accertamenti, si è poi scoperto che la 21enne avrebbe consumato del cibo che avrebbe scatenato una rezione allergica nel suo organismo. I titolari del ristorante giapponese, sito in via Tommaso Dal Molin, hanno riferito che la giovane sarebbe stata in compagnia di altre 10 persone e che durante la sua permanenza nel locale avrebbe assaggiato diverse portate, ignorando che contenessero prodotti come arachidi o le precitate mandorle. Il tutto si spiega con il fatto che la 21enne sia allergica alla frutta secca in generale. Una volta sentitasi male, ha iniziato ad accusare una forte crisi respiratoria. L'allarme è stato dato immediatamente, permettendo la venuta tempestiva dei soccorsi che hanno salvato la vita alla ragazza. Per la precisione, sul luogo è giunta un'ambulanza della croce rossa che ha trasportato la 21enne all'ospedale di Desenzano in codice giallo.

Brescia, 21enne si sente male in un ristorante giapponese per una reazione allergica

