Brescia, paziente accoltella volontaria in clinica psichiatrica

Omicidio a Iseo, nel Bresciano. Un marocchino di 54 anni ha ucciso una giovane donna, una 25enne, a Cascina Clarabella, una struttura che accoglie persone con problemi psichiatrici da inseriere nel mondo del lavoro. L'uomo, residente in Italia, ha accoltellato a morte la ragazza. A quanto pare l'assassino, che è già stato arrestato dai carabinieri, era in cura nella struttura psichiatrica. Infatti l'uomo ha dei problemi psichiatrici, secondo quanto riportano gli inquirenti e avrebbe ucciso l'operatrice per futili motivi.

La struttura Cascina Clarabella è gestita da una cooperativa sociale di inserimento lavorativo e ospita una "comunità protetta ad alta assistenza - si legge sul sito del Dipartimento per la salute mentale di Iseo - per i pazienti psichiatrici che necessitano di trattamenti terapeutici riabilitativi".