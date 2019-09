Brianza, 7 intossicati ad un banchetto nuziale

Nel corso della puntata del programma Pomeriggio 5 andata in onda su Canale 5 il 12 settembre 2019, Barbara d'Urso si è occupata del caso di intossicazione che ha visto coinvolte 7 persone durante un banchetto nuziale a Monza, in Brianza. La sposa ha denunciato il ristorante. Un evento giudicato "assurdo" dalla conduttrice Mediaset, in quanto il pranzo non era neanche iniziato. I diretti interessati hanno infatti iniziato ad avvertire i malori durante l'antipasto. In collegamento con gli studi di Pomeriggio 5 Deborah, la sposa, assieme alla madre Dorotea.

La donna ha fornito al programma alcuni video riguardanti l'accaduto. Il tutto è avvenuto in data 7 settembre 2019. Deborah aveva coronato il suo sogno d'amore sposando Cristiano. Doveva essere il giorno più bello per loro, il matrimonio perfetto. Un sogno che si è presto trasformato in un incubo, in quanto 7 tra gli invitati hanno accusato un forte malessere causato da intossicazione. Deborah, apparsa in abito da sposa, ha detto: "Il matrimonio è stato completamente rovinato".

Dorotea, la madre di Debora, era stata immediatamente trasportata in ospedale, ma ha insistito per fare ritorno alla cerimonia. La donna ha dichiarato durante il collegamento con Barbara d'Urso: "Adesso sto un po' meglio, ma l'ho vista brutta. Dopo aver mangiato un antipasto di mare con dell'affettato misto, mi son sentita male. I miei figli Antonio, Salvatore e la sorella Anna, mi hanno subito soccorsa, mi hanno adagiata a terra e ho cominciato a vomitare. È arrivata l'ambulanza, ma io non volevo andare, perché giustamente era la festa di mia figlia".