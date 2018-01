Brigitte Bardot: "Attrici civette per avere una parte"

È stata la più bella. La migliore. La ragazza che, con le sue pose e i suoi film, cambiò un'intera generazione. È Brigitte Bardot. Allergica al politicamente corretto, BB è sempre stata "dalla parte del torto", per usare le parole le parole di Bertolt Brecht. Ha espresso simpatia nei confronti del Front National quando ancora il movimento di destra faceva paura al pensiero unico. Recentemente, la bella BB ha pure accusato papa Francesco, uno dei pontefici più popolari di questo secolo, di favorire invasione islamica in Europa. Sempre controcorrente, BB.

E pure sul recente scandalo molestie che ha colpito il mondo del cinema, la Bardot assume una posizione scomoda in un'intervista a Paris Match: " Ci sono molte attrici che fanno le civette con i produttori per strappare un ruolo. Poi vengono a raccontare di essere state molestate e tutto questo finisce per nuocere loro ". E con quella sincerità che le è propria, la bella BB dice: " Affascinante che mi dicessero che ero bella o che avevo un bel sederino...questo tipo di complimenti sono piacevoli ". Una posizione controcorrente. L'ennesima. Che non piacerà alle femministe della campagna #metoo.