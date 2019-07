Avvistato a Brindisi lo yacht dello sceicco del Qatar

Naviga a pochi chilometri dalle coste pugliesi uno dei venticinque yacht più grandi al mondo. È dello sceicco del Qatar, Al Thani.

Il panfilo da sogno è stato avvistato davanti a Brindisi e sta diventando virale sui social la foto scattata dal lungomare. Si tratta dello stesso sceicco che lo scorso anno si fermò nel porto di Brindisi e andò a trovare un'anziana signora, Teresa Borsetti, che nel 1997 gli diede ospitalità per andare in bagno. Stiamo parlando del fondatore della più grande emittente del mondo arabo, Al Jazeera che, per sdebitarsi con l'anziana donna la invitò a trascorrere il capodanno da lui insieme a figli e nipoti. E così è stato.

Quest'anno, però, Al Thani, a bordo di un panfilo più grande e più bello, ha deciso di non fare rotta a Brindisi. Ci è solo passato davanti.

Al Lusal è il nome dello yacht su cui quest'anno lo sceicco ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive. Si tratta di una imbarcazione di 123 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza. È stato realizzato in Germania, a Brema, nel 2017. Al suo interno, come si legge su BrindisiReport, è dotato di una vastissima gamma di confort, fra cui una palestra, un ascensore, una piscina, un cinema e un salone di bellezza, oltre alla pista per elicotteri.

Insomma, una vera e propria imbarcazione da sogno.