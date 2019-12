Muore in incidente: "Colpa delle buche". Ma nessun risarcimento

Un incidente la notte di San Silvestro, tra il 31 dicembre 2012 e l'1 gennaio 2013, sulla strada statale 16 tra Fasano e Pezze di Greco, in provincia di Brindisi. Un uomo, un 78enne di Pozzo Faceto, Leonardo Crastolla il suo nome, perde la vita. I figli citano in giudizio il Comune di Fasano perché, secondo loro, l'incidente è stato causato dalle cattive condizioni del manto stradale.

Viene chiesto oltre un milione di euro di risarcimento, ma il tribunale, a distanza di sei anni, rigetta la domanda dei congiunti del defunto e li condanna al pagamento delle spese processuali che l'ente comunale ha dovuto sostenere per difendersi. Parliamo di una cifra pari a 15mila euro.

A darne notizia è Mimmo Mongelli sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno".

L'incidente avvenne intorno alle tre di notte circa, come detto, sei anni fa. L'uomo, vedovo e agricoltore di professione, si schiantò contro il tronco di un pino che si trova ai margini della carreggiata stradale. Il 78enne era solo in auto e stava tornando a casa dopo aver trascorso la mezzanotte da alcuni parenti a Fasano.

L'impatto fu così forte che per l'uomo non ci fu niente da fare. A distanza da quattro anni dal decesso i figli hanno chiesto il risarcimento per la morte del padre al Comune di Fasano. I parenti di Leonardo Crastolla si sono appellati al fatto che non ci fossero guard- rail ai lati della strada e che il manto stradale fosse sollevato dalle radici degli alberi e perché il pino contro cui l'uomo si andò a schiantare era ad una distanza inferiore dalla carreggiata rispetto a quanto previsto dal codice stradale.

Oggi, però, è arrivata la sentenza del giudice secondo cui, come si legge sulla Gazzetta, " non ci sono elementi probatori che consentano di poter affermare che l’incidente sia stato causato da inadempienze o condotte omissive della pubblica amministrazione convenuta" .

A determinare la decisione del magistrato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che, secondo quanto riportato dalla sentenza " ha analizzato puntualmente tutte le argomentazioni addotte da parte attrice, escludendo che le omissioni e le inosservanze da questa imputate al Comune possano essere state causa o concausa del sinistro" . Insomma, nel tragico incidente dell'anziano uomo di Pozzo Faceto, il Comune non ha alcuna responsabilità.

La domanda di risarcimento è stata, pertanto, rigettata e tutte le spese processuali dovranno essere pagate dai quattro figli di Crastolla. Non è il primo caso simile. In provincia di Treviso, a Mogliano, nel 2017, una donna cadde a causa di una buca per strada e chiese il risarcimento al Comune che, però, le fu negato.