Brindisi, picchia la madre e tenta furto in chiesa: in manette 44enne

Un nuovo episodio di violenza tra le mura domestiche è accaduto in Puglia, a Brindisi. Un uomo di 44 anni ha prima picchiato la madre, una donna anziana, rubando alcuni oggetti di valore in casa, poi si è recato in chiesa tentando il furto del motore del condizionatore. Lì è stato, però, sorpreso dal parroco che ha chiamato subito la polizia. Il 44enne brindisino è stato così arrestato con l'accusa di furto aggravato e maltrattamenti in famiglia.

Dalle indagini è emerso che il litigio con la madre era solo uno dei tanti episodi di violenza tra le pareti domestiche. Dopo essere stata aggredita, la donna sarebbe stata sbattuta sul pavimento. Come si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno la donna ultrasettantenne avrebbe in un primo momento rifiutato le cure mediche per le ferite riportate. Dopo lo sfogo con gli agenti di polizia avrebbe poi accettato l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Il 44enne era già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali ed ora si trova nel carcere di Brindisi.