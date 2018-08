Brindisi, ruba carta di credito all'amico defunto e preleva contanti

Come recita il vecchio saggio fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, anche in fin di vita. Emblematico un caso in Puglia. Un uomo ha effettuato due prelievi di contanti dopo aver rubato la carta di credito a casa dell'amico e coetaneo defunto. I carabinieri di Francavilla Fontana, un Comune in provincia di Brindisi, al termine di indagini svolte anche attraverso la disamina delle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 70 anni del luogo, per furto aggravato. L'indagato, molto legato al defunto nonché ex collega di lavoro, era solito trascorrere interi pomeriggi a casa dell'amico che si era gravemente ammalato, facendogli compagnia.



I militari hanno accertato che qualche giorno prima che il paziente morisse, il suo amico è riuscito a sottrargli la carta di credito con il relativo codice segreto utilizzandoli per effettuare due prelievi da cinquecento euro ciascuno dallo sportello automatico, nei giorni immediatamente successivi al decesso dell'intestatario del conto. Grande stupore ha suscitato tra i parenti del defunto l'aver appreso dei prelievi una volta che si sono recati in banca per accertare la consistenza del deposito. Per questo hanno presentato ai carabinieri una denuncia di furto. Le indagini hanno così accertato che ad effettuare i prelievi era stato l'amico.