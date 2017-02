Vigile parcheggia al posto dei portatori di handicap e si automulta

Un caso paradossale e assurdo. E' accaduto a Francavilla Fontana, paese in provincia di Brindisi. Un vigile urbano ha parcheggiato l'auto di servizio in un posto riservato agli invalidi e ha deciso così di automultarsi. Incastrato dalla foto scattata e pubblicata dalla mamma di un portatore di handicap è stato costretto, così, a rispettare le regole.

La sua, però non era una contravvenzione come le altre. La stessa somma che avrebbe dovuto mettere per pagare la multa, l'ha devoluta ad un'associazione di assistenza alle persone svantaggiate, la "Cuore amico-ProgettoSalentoSolidarietà". E qui la storia da paradossale diventa troppo umana.

Sulla questione si è anche espresso il sindaco di Francavilla Fontana Maurizio Bruno che ha dichiarato agli organi di stampa: "Posso solo apprezzare la decisione dell’agente di automultarsi e devolvere la somma in beneficenza”.

Un merito va riconosciuto al vigile. Conosce il valore della solidarietà, Di questi tempi non è poco.