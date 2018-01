Brooklyn, apre una friggitoria di panzerotti made in Puglia

Tutti pazzi per i panzerotti a Brooklyn. Oltre l'East River c'è un mondo nuovo che cerca di farsi spazio lontano da Manhattan. Tra artisti e hypster prende sempre più piede l'abitudine di mangiare i panzerotti pugliesi. Sono sacchetti, creati con lo stesso impasto della pizza, ripieni di mozzarella, sugo e salumi fritti. Una prelibatezza tutta pugliese. Bandito ogni riferimento alla dieta. È dagli Usa che parte la scommessa di una coppia di Bari che ha esportato la prelibatezza oltreoceano. Protagonisti della sfida Vittoria Lattanzio e Pasquale De Ruvo che, dopo l'altare, hanno realizzato il loro sogno americano. A parlarne è Enrica D'Acciò in un articolo apparso sulla "Gazzetta del Mezzogiorno". "Panzerotti Bites" è il posto barese aperto solo pochi giorni fa a New York in Smith Street. Pochi posti a sedere, venti. E già un gran successo. "Si tratta di uno dei pochi prodotti culinari che mancava in un quartiere così ricco di specialità". I due pugliesi parlano di "idea rivoluzionaria" nel quartiere delle nuove tendenze nella moda e nell’arte. Subito la novità pare abbia attirato anche la stampa locale. Altra cosa assolutamente rilevante è che le materie prime per i panzerotti dei signori De Ruvo saranno importate solo dall'Italia. I fornitori? Ovviamente pugliesi. Da "Panzerotti Bites" si potranno assaggiare non solo i classici panzerotti, ma anche delle varianti alquanto particolari. Ci saranno condimenti che vanno dal pesce alla ricotta, ai funghi e addirittura i panzerotti alla nutella. Insomma, c’è un Grande Panzerotto nella Grande Mela.