Brugnaro offre di pagare i funerali del migrante annegato a Venezia

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro impegna il Comune a sostenere le spese per il funerale di Pateh Sabally, il migrante ghanese morto annegato domenica scorsa nel Canal Grande probabilmente in un tentativo di suicidio.

Un bel gesto da parte del primo cittadino azzurro che secondo il Gazzettino ha annunciato che le spese delle esequie verranno sostenute grazie al "Fondo di solidarietà" del capoluogo lagunare, alimentato "dall'intero importo dell'idennità di primo cittadino".

Particolarmente tristi le circostanze della morte del giovane immigrato, annegato sotto gli occhi di migliaia di persone senza che nessuno si tuffasse per aiutarlo e anzi fra grida di scherno e commenti razzisti.