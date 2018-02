Brumotti aggredito a Palermo: spari, sassi e blocco di cemento

Ancora un'aggressione per l'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. Teatro della violenza questa volta è Palermo. Infatti, come scrive l'Ansa, Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti durante un'inchiesta sulla droga nel quartiere dello Zen. Erano lì per documentare come avviene lo spaccio di stupefacenti e come viene gestito. Nel pomeriggio però Brumotti e la sua troupe sono stati insultati, minacciati di morte e poi aggrediti con lancio di sassi da un gruppo di abitanti del quartiere.

La troupe è rientrata di corsa nell'auto blindata per ripararsi dal lancio di pietro ma a un certo punto il tetto dell'auto è stato sfondato da un pesante blocco di cemento lanciato da un piano alto di una casa e la portiera della macchina è stata bucata da un colpo di arma da fuoco. Brumotti e la troupe sono riusciti a salvarsi soltanto grazie all'intervento delle forze dell'ordine.