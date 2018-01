Brumotti e la troupe di Striscia aggrediti e minacciati a Napoli

Sette persone e un bambino hanno aggredito Vittorio Brumotti e la sua troupe durante le riprese di un servizio sullo spaccio nel Parco Verde di Caivano a Napoli. Come riprota Striscia, intorno alle 15, l'inviato del tg satirico si trovava a Caivano per documentare cosa accade nella nuova piazza di spaccio che da Scampia si è trasferita nella cittadina a nord del capoluogo campano. Una nota del programma speiga cosa è successo: "L'inviato di Striscia e la sua squadra non hanno nemmeno fatto in tempo a scendere dall'auto blindata, che sono stati circondati da 7-8 persone (tra cui un bambino) incappucciate che hanno cercato di aprire le portiere, minacciandoli di morte".



Brumotti ha evitato il peggio solo grazie all'inetrvento delle forze dell'ordine: "I carabinieri hanno interrotto la violenta aggressione, ma gli agenti non sono riusciti a fermare nessuno dei camorristi. Intanto dalle finestre dei palazzi intorno continuavano ad arrivare insulti e minacce di morte nei confronti dell'inviato del Tg satirico e dei suoi collaboratori", fanno sapere da Striscia. Solo qualche giorno fa, sempre Brumotti era stato aggredito da alcuni immigrati che spacciavano in Stazione centrale a Milano.