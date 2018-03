Bruno Pizzul derubato: "La porta era aperta, hanno rubato solo due anellini"

Bruno Pizzul è noto per l'aplomb britannico, non privo di ironia, con cui commenta le partite di calcio e anche in un'occasione spiacevole come l'irruzione dei ladri in casa non perde la propria proverbiale flemma.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera all'indomani del giorno in cui ignoti malviventi hanno saccheggiato la sua abitazione in provincia di Gorizia, il famoso giornalista sportivo non rinuncia a minimizzare. E spiega: "Avevo lasciato la porta aperta, da queste parti non ti viene nemmeno in mente" di blindarti dietro serrature e protezioni di sorta.

"Anche mia moglie è serena, solo un po’ dispiaciuta - racconta - Al contrario delle nostre figlie, alle quali abbiamo raccontato che avevano perso la loro piccola eredità".

Tuttavia il cronista non rinuncia a prenderla con sportività: "Non è successo nulla di grave. Siano usciti a fare un giro, abbiamo lasciato la porta aperta, sono entrati, hanno portato via due anellini, roba così - racconta Pizzul - Questi ladri, tra l’altro, sono stati bravi perché di solito, dopo un furto, trovi la casa sottosopra, invece, nulla, tutto in perfetto ordine. Un cassetto aperto e stop. Ce ne siamo accorti dopo un po’, passando dalla camera".