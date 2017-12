Bucarest, 25enne spinta sui binari della metro: uccisa dal treno

Una 25enne è stata spinta sui binari della metro poco prima che il convoglio arrivasse alla stazione. La ragazza ha provato a salire sulla banchina ma è stata travolta.

Sono scioccanti le immagini che arrivano da Bucarest, la capitale della Romania. Nel filmato divulgato dalla televisione locale, una persona spinge volontariamente una 25enne sui binari della metropolitana, proprio pochi secondi prima dell'arrivo del convoglio. Alina Ciucu, questo il nome della ragazza, ha provato disperatamente a tornare sulla banchina. Nulla da fare. La metro l'ha travolta e uccisa.

Grazie all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza, la polizia romena è riuscita a risalire a Magdalena Serban, una 36enne con problemi psicologici e ora detenuta con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. Nel momento in cui la 25enne è stata gettata sui binari, la metropolitana era quasi deserta, tanto che i pochi presenti hanno inizialmente pensato a un suicidio. Ma nel video si vede chiaramente la ragazza che viene spinta e non riesce a salvarsi perché colpita con un calcio dalla Serban, che poi fugge via.