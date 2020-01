Bufera sul giornalino parrocchiale: "Sardine leniniste e Thunberg nazista"

Sardine leniniste, gretismo nazista e la Merkel come Hitler. Sono alcune delle tesi contenute nei testi del giornalino della parrocchia di Vanzaghello. E, in questi giorni, sul parroco si è scatenata la bufera.

" Oggi le sinistre stanno sempre dalla stessa parte. Non è un caso se i loro nemici, definiti con spregio sovranisti e fascisti sono coloro che difendono il proprio paese ", si legge in un passaggio di un testo contenuto nell'ultimo numero del Mantice, bollettino parrocchiale. Una tesi che non lascia spazio a dubbi e si scaglia contro i partiti e i movimenti di sinistra, difendendo a spada tratta chi vi si oppone. Poi, l'autore va oltre: " Hitler cercò di creare una grande Germania pagana, antiebraica e anticattolica- spiega- Oggi la Merkel, controllando economicamente i suoi paesi satelliti, cerca di imitarlo. Ma riconoscendo il fatale errore del Fuhrer, si limita a perseguitare i cattolici, aprendo le porte a quel nazismo religioso tanto caro a Hitler ".

E i giovani che scendono in piazza per manifestare sono definiti " ingenui e/o repressi, che marciano caparbiamente contro la realtà storica ". Il riferimento sembra essere alle sardine, che hanno occupato le piazze delle città italiane, e agli studenti, che hanno scioperato e manifestavo contro il cambiamento climatico, isporati Greta Thunberg. Infatti, poche righe sotto si legge: " Con le sardine leniniste e il gretismo nazista (Hitler era convinto vegetariano ed ecologista) abbiamo il copia e incolla del comunismo e del nazismo in veste edulcorata. Almeno per ora. Cambiano etichette, ma i programmi dell'impero finanziario sono sempre gli stessi ".

Ma quello che spiega " cosa lega Lenin, le sardine, Greta, Hitler e l'Ue " non è l'unico articolo presente sul bollettino parrocchiale. Sfogliando il giornalino, infatti, si arriva, poco più avanti al testo intitolato: " Care donne, avete in casa un maschio, bianco, eterosessuale, eccetera? Dategli un bacio ". Qui l'autore attacca quella " pseudocultura occidentale ", che disprezza il " maschio bianco, eterosessuale, creazionista, cattolico e per giunta armato ", cioè cacciatore. Se va bene , scrive l'articolista, questi uomini sono considerati " potenzialmente stupratori seriali, femminicidi o giù di lì. Degradati morali, sicuro ".

Le pagine del bollettino parrocchiale sono state riprese, su Facebook, da Selvaggia Lucarelli, che invita a " leggere attentamente il giornalino della parrocchia di Vanzaghello ". E, dopo aver elencato le tematiche, precisa: " Questo giornalino è una creatura di Don Armando, parroco locale, e finanziato da parte dei cittadini. Proprio Don Armando in passato aveva dichiarato di voler cancellare l’omosessualità e riguardo il giornalino aveva detto che è la 'risposta alla sovversione generale e alla decadenza civile e morale che attraversa la nostra società'". "Andate a messa da lui - ha concluso sarcasticamente la Lucarelli- E poi scambiatevi il segno di pace, mi raccomando ".