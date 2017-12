"Buon Natale maledetti agenti". Il post choc dopo l'incidente della polizia

Il post choc sta girando da qualche ora tra i contatti Facebook dei poliziotti. Indignazione, rabbia, voglia di riscatto. Da poche ore è morto un collega in uno schianto sulla A1 e c'è chi inneggia alla loro morte.

"Buon Natale maledetti poliziotti". La frase è stata scritta proprio sopra la foto dell'incidente in cui oggi ha perso la vita l'agente Giuseppe Beolchi, 45enne di stanza alla stradale nel Piacentino.

L'autore del post è M.B. e nel suo post gioisce per la morte del poliziotto e il ferimento del collega che ora, non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale di Cremona.

Dura la reazione del Coisp, il sindacato indipendente di Polizia. "Sei una persona che non merita nessuna risposta - ha scritto Giuseppe Brugnano, segretario Nazionale del Coisp in un commento a risposta del vergognoso post - stanne certo che ci vedremo in tribunale".



Intanto sono arrivati i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni. Il capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, ha espresso "profondo cordoglio" per la tragica morte dell'assistente capo della Polizia Giuseppe Beolchi. Anche il ministro dell'Interno Marco Minniti ha mandato il suo cordoglio e la sua vicinanza all'agente ferito, Claudio Granato, augurandogli pronta guarigione.