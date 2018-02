Burian "arresta" un romeno latitante da 6 anni

Burian ferma Roma, ma "arresta" pure un latitante. Già, perché il 33enne romeno era ricercato da ben sei anni per furti e vari reati contro il patrimonio.

Ma oggi era su un aereo partito dalla Romania e diretto a Roma Ciampino. A causa del maltempo, però, il volo è stato dirottato nell'aeroporto di Pescara, dove la polizia di frontiera ha controllato tutti i passeggeri. Scoprendo che nei confronti del romeno pendeva un ordine di custodia cautelare per furto aggravato emesso nel 2012 dalla Corte d'Appello di Roma. Il 33enne era insieme a una cugina con cui doveva raggiungere la Capitale e agli agenti ha detto che non pensava che sarebbe stato arrestato dopo tanti anni. Ora è finito in carcere.