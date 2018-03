Dopo Burian, arriva una raffica di piogge

Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sull'Italia. È appena finito l'effetto Burian e già sulla Penisola sta per arrivare ancora la pioggia e un abbassamento delle temperature. Infatti Burian ha spalancato la "porta atlantica". Il tutto porterà basse pressioni dall'oceano che il poco tempo raggiungeranno l'Italia portando maltempo. Come ricorda ilmeteo.it, di fatto ci sarà una vera e propria raffica di piogge raggiungerà la Penisola e stazionerà sull'Italia fino a domenica.



Le piogge arriveranno principalmente su Sardegna, Toscana, Lazio e Campania. Piogge anche sulle regioni settentrionali ma con effetti ridotti. L'ondata di piogge si fermerà l'8 e il 9 marzo. Poi tornerà nuovamente una perturbazione che coinvolgerà nuovamente il Nord e il Centro con precipitazioni intense su Liguria, Toscana e Lazio. Piogge anche sui settori alpini e prealpini. Il sole dovrebbe tornare a partire da lunedì e di conseguenza si registrerà un incremento sostanziale delle temperature.