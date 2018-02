Dopo Burian scatta l'allerta per il "Big Snow"

Dopo Burian è il turno di Big Snow. Da domani nuova ondata di gelo su tutta l'Italia e diverse nevicate interesseranno il centro-nord. Di fatto, secondo quanto riporta ilMeteo.it, la neve arriverà in tutte le regioni sttentrionali e su alcune del settore centrale. È attesa neve anche a Milano. Nevicate più diffuse toiccheranno alla Liguria, al Piemonte, alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia Romagna, al Friuli e al Trentino Alto Adige. In mattinata la neve arriverà anche sulla Toscana, sull'Umbria, sulle Marche e sull'Abruzzo. Poi, dopo le nevicate, arriveranno diversi temporali con pioggia intensa. Per quanto riguarda la cittàò di Milano, la neve dovrebbe arrivare nelle giornate di giovedì e di venerdì.



Nel dettaglio la neve dovrebbe arrivare nelle prime ore di giovedì. Insomma per tutta la settimana resterà l'allerta per il maltempo. Allarme anche per i trasporti dopo i ritardi di queste ultime ore. La situazione potrebbe migliorare con l'inizio della prossima settimana. Le temperature, seppur lentamente, potrebbero salire mettendosi alle spalle questa ondata di gelo e neve.



Intanto Rfi ha fatto sapere che sul fronte Alta Velocità sarà garantito l'80 per cento dei collegamenti: "Per la giornata di domani 28 febbraio sarà garantito l’80% dei treni alta v elocità, le Imprese ferroviarie attraverso i loro canali di comunicazione renderanno note ai propri clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative. Sul fronte del trasporto regionale, nel Lazio l’offerta dei servizi passerà dal 50% dei treni circolati oggi al 70%. La riduzione si rende necessaria, stante le previsioni di un forte abbassamento termico".