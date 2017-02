C'è un chiodo nella pasta, paura alla mensa scolastica

Spunta un chiodo nella pasta alla mensa elementare, scatta la mobilitazione e partono i controlli. Paura in una scuola di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una bimba ha trovato l’oggetto estraneo e pericoloso nel piatto.

L’episodio s’è verificato ieri, a pranzo, quando la piccola alunna della seconda elementare di un istituto comprensivo del centro irpino ha scoperto che nel suo piatto di pasta e lenticchie c’era un chiodo. La bimba ha avvisato subito le maestre e poi ha raccontato quello che era accaduto ai suoi genitori. Che si sono rivolti subito al Comune per chiedere controlli stringenti e accertamenti per verificare quali, ed eventualmente di chi, responsabilità ci fossero nel caso.

Sono subito partiti i controlli e il Comune ha inoltrato richieste in tal senso tanto alla scuola quanto alla ditta che gestisce il servizio di refezione per l’istituto scolastico.

La notizia ha subito indotto le famiglie e i genitori di tutti gli allievi della scuola a chiedere informazioni e delucidazioni ai responsabili della scuola e del Comune.

Come riporta Avellino Today, s’è mossa anche l’Asl per i primi controlli del caso, condotti nei locali che ospitano la mensa scolastica dell'istituto di Mercogliano. Accertamenti che, al momento, avrebbero dato esito negativo. Ma si continuna a lavorare per risalire alle cause di un episodio che solo grazie a un caso fortunato e alla presenza di spirito della bambina non s'è tramutato in una tragedia.