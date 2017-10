"C'è erbicida nel gelato": bufera su "Ben&Jerry's"

"C'è del diserbante nel gelato Ben&Jerry's". È la denuncia all'Europarlamento del gruppo dei Verdi e di alcuni scienziati e organizzazioni non-governative che hanno trovato tracce di glifosato nelle confezioni del marchio americano vendute in quattro Paesi europei (Germania, Olanda, Francia, Regno unito).

Tracce che - garantiscono - sono sotto i livelli di sicurezza per la salute umana, ma che fanno finire il marchio nella bufera. "Stiamo trovando il glifosato ovunque", ha denunciato il deputato europeo belga, Bart Staes, " Lo scorso anno avevamo trovato grandi quantità nelle birre tedesche e ora abbiamo le prove della sua presenza nei gelati Ben&Jerry's ".

"In 13 su 14 esemplari" testati è stata riscontrata la presenza di glifosato, con una quantità massima di "1,23 nanogrammi per millilitro", ha spiegato John Fagan, scienziato capo di HRI Labs (Health Research Institute, che ha condotto i test ed è impegnato da anni contro gli organismi geneticamente modificati. Per contro, su quattro esemplari di gelato organico sottoposti a test, solo in uno è risultato positivo al glifosato, ha aggiunto Fagan.

Secondo Pat Thomas, direttrice della ong Beyond Gm, la contaminazione sarebbe avvenuta attraverso l'alimentazione delle mucche (in gran parte soia ogm) usate per le forniture di latte a Ben&Jerry's o sarebbe presente negli ingredienti aggiunti al gelato, come i biscotti e il burro di arachidi. Pat Thomas ha riconosciuto che la presenza di glisofato nei gelati Ben e Jerry's è "sotto il livello di sicurezza dell'Ue".

Gilles-Eric Seralini, biologo francese le cui pubblicazioni anti-ogm sono state contestate dalla comunità scientifica, si è detto però " abbastanza sicuro che in questi gelati oltre al glifosato ci siano residui di petrolio e livelli di arsenico che creano problemi di salute nei bambini e negli adulti che li consumano abitualmente ".

I verdi all'Europarlamento sono impegnati in una campagna per vietare l'uso del glifosato in tutta l'Unione Europea.