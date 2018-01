C'è del vetro nel caffè: lesioni alle tonsill

Il caffè è un piacere. Ma questa volta ha mandato qualcuno al pronto soccorso con lesioni alla lingua e alle tonsille. Un giovane di 26 anni a Rimini si è fermato in un bra per conumare un caffè. ma subito dopo avre bevuto la bevanda si è accorto di avere alcuni frammenti di vetro in bocca. E così di corsa è andato in ospedale. Dopo un rapido controllo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Rimini, i medici hanno riscontrato una lesione della tinsilla e una alla lingua che secondo il personale sanitario è comaptibile con il vetro presente nel caffè. Il 26enne guarirà in pochi giorni e solo i controlli tempestivi hanno scongiurato il peggio. Adesso dovrà seguire una dieta liquida e sottoporsi ad un nuovo controllo. Per il momento però il cliente non ha voluto sporgere denuncia contro il bar. Ma è probabile che potrebbero scattare già i controlli d'ufficio all'interno del locale. Adesso bisognerà accertare in che modo quei frammenti di vetro siano finiti proprio all'interno della tazzina da caffè.