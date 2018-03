Caccia a Igor il Russo: militari ospitati in hotel, ma lo Stato paga il conto

Igor il russo "uccide" ancora. Ma questa volta le sue vittime, indirette, sono gli albergatori della zona di Molinella, la pianura della Bassa dove per settimane militari e forze dell'ordine si sono riversati in massa per dare la caccia al superlatitante. Già, perché i proprietari degli hotel da quel giorno continuano ad attendere il pagamento delle fatture da parte dello Stato. E ora rischiano di chiudere.

A raccontare la spiacevole vicenda è Hanna Skripak, 56 anni, titolare del Rooms and Breakfast ‘Cesare Magli & Figli’: "In aprile ho ospitato i cacciatori di Calabria - racconta al Resto del Carlino - i mpegnati nelle ricerche al killer Igor. Occupavano gran parte delle cameree quindi, in quel periodo, non ho potuto avere altre entrate. Ragazzi con cui ho stretto amicizia, e che ho trattato come parenti stretti: preparavo loro ogni giorno la colazione (60 uova), pur non essendo compresa, e poi pulivo le loro mimetiche". Il problema, infatti, non solo loro. Ma il loro datore di lavoro, ovvero lo Stato, che li ha mandati in missione a Molinella e li ha fatti alloggiare negli hotel della zona, senza però saldare il conto. "A settembre - spiega la donna - se ne sono andati e mi sono informata per ottenere il saldo della fattura. Si parla di circa 33mila euro più Iva" .