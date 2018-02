Cacciata dalla stanza d'ospedale perché c'è una musulmana

Alla fine l'ospedale ha dovuto cedere. Questo racconta la Gazzetta di Parma, secondo cui una donna che era ricoverata all'ospedale Maggiore, nel raparto maxillo-facciale, è stata costretta a cambiare stanza dopo le insistenze di una paziente di religione musulmana.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale la donna, di origini albanesi, avrebbe spiegato alla figlia della 89enne vicina di letto che "non poteva rimanere di notte in camera con un uomo". E che dunque non poteva tollerare la presenza del figlio dell'anziana, che rimaneva per accudirla durante la degenza.

"Ci ha detto che si doveva trovare una soluzione", aggiunge la figlia della donna, raccontando di come i toni della discussione si siano poi accesi, fino a che non è intervenuta l'infermiera che era di turno, spostando l'89enne paziente in un'altra stanza.