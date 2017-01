Gli cade addosso un armadio: salvato dal fratellino di due anni

Un bambino di due anni ha compiuto un'impresa quasi eroica. Con qualche sforzo e un po' di ingegno è riuscito a salvare il suo fratellino gemello rimasto incastrato sotto un armadio.

Due bimbi, Brock e Bowdy Shoff, dello Utah, stavano giocando nella loro cameretta da letto quando il piccolo Bowdy è rimasto intrappolato sotto una cassettiera. Il suo fratellino Brock è però intervenuto tempestivamente. In un primo momento, come si vede nel video, sembra impiegare un po' di tempo per valutare la situazione e inavvertitamente decide anche di scavalcare l'armadio rischiando di fare ancora più male al fratellino.

Quando capisce che non ha abbastanza forza per sollevare la cassettiera, Brock prende la decisione giusta: spingere via il mobile riuscendo così a salvare Bowdy, che però coppia a piangere. Il loro papà, Ricky, ha postato su Facebook con la didascalia: "Sono stato un po titubante nel pubblicare questo ma sento che non è solo per portare consapevolezza, ma è anche incredibile. Siamo molto grati per il legame che questi fratelli gemelli condividono. Siamo contenti che sia tutto ok. Per favore assicuratevi che le cassettiere siano ben avvitate e fissate alla parete. Si prega di condividere."

La mamma dei bambini ha dichiarato di aver lasciato la stanza per un paio di minuti e di non aver sentito il rumore della caduta o il pianto del piccolo Bowdy. (GUARDA IL VIDEO)