Calciatore della Fiorentina minacciato di morte per il Fantacalcio

Un calciatore della Fiorentina ha ricevuto minacce di morte perché a causa delle sue prestazioni alcuni tifosi hanno perso al Fantacalcio.

Cristiano Biraghi, difensore viola classe 1992, è stato preso di mira dai cosiddetti haters sui social network. Il motivo? La sua ultima prestazione calcistica, quella contro il Chievo Verona, è stata deludente e ha fatto perdere punti al Fantacalcio, il gioco che consiste nell'organizzare e gestire finte squadre di calcio. I tifosi hanno quindi deciso di prendersela con Biraghi, tanto da arrivare a minacciare di morte lui e la famiglia.