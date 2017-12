California, panico sul web: "Ho visto un ufo", ma in realtà è un razzo di Elon Musk

Panico sui social network per una scia luminosa avvistata nei cieli della California. "Ho appena visto un ufo", scrive un utente, postando la foto della strana apparizione. In realtà, però, si tratta solo dell'ultimo esperimento di Elon Musk e del suo team di scienziati. Lo staff ha infatti lanciato una serie di razzi in orbita. Si tratta di Space X Falcon 9 Heavy, uno dei più potenti razzi spaziali mai costruiti nella storia.

Il test del magnate conferma la sua volontà di riuscire a portare a vivere l'uomo su Marte attraverso una tecnologi sempre più avanzata. Il suo staff ci lavora dal 2015 e l'ultimo test è partito dalla base di Vanderberg in California.