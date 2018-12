Caltanissetta, lite fra ragazzine rivali in amore: 17enne accoltellata all'addome

Una ragazza di 17 anni di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata accoltellata questa mattina da una coetanea al termine di una lite sorta per motivi amorosi.

Come racconta la testata locale La Sicilia, le due ragazze minorenni si sono affrontate in via Battesimo, nel pieno centro storico della città. Il motivo del contendere era una rivalità in ambito sentimentale, forse per lo stesso ragazzo che entrambe desideravano. Le due giovani, che frequentano la medesima scuola, prima hanno iniziato a fronteggiarsi a suon di insulti e parolacce, sotto lo sguardo attonito di una terza ragazza, anch'essa iscritta nella medesima classe.

Quindi sono venute alle mani, accapigliandosi in mezzo alla strada. Infine una delle due ha estratto un coltello e ha iniziato a menare fendenti, ferendo l'avversaria all'addome. La giovane ferita è stata soccorsa e trasportata all'ospedale cittadino "Vittorio Emanuele", dove è subito entrata in sala operatoria.

Sull'accaduto hanno aperto un'indagine i carabinieri della locale stazione, che hanno già sequestrato le immagini video registrate da alcune telecamere a circuito chiuso posizionate nella strada dove è avvenuto l'accoltellamento. I militari dell'Arma sono al lavoro per rintracciare l'autrice dell'aggressione e ascoltare la sua versione dei fatti.