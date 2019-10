Cambria, il super agente che ha passato 34 anni a negoziare coi criminali

Oltre 5mila negoziati in 34 anni. Jack Cambria, 64 anni, ex comandante della squadra di negoziazione ostaggi della Polizia di New York, ha convinto terroristi a liberare le persone che tenevano in ostaggio, aspiranti suicidi a non buttarsi dall'ultimo piano dei grattacieli e pericolosi criminali a rivelare i propri segreti.

E per riuscirsi, non serve alzare la voce o minacciare ritorsioni. La chiave per risolvere le situazioni più delicate è l'ascolto. Cambria, infatti è un sostenitore della " teoria 80-20 ": " Un buon negoziatore - dice il poliziotto al Corriere della Sera- deve ascoltare per l’80% del tempo e parlare per il restante 20% ". Il motivo? " Se fosse il contrario, non ci sarebbe la capacità di poter comprendere chi è il nostro interlocutore e non riusciremmo a trovare una strategia per risolvere il problema ". Inoltre, l'ascolto aiuta il negoziatore ad instaurare un rapporto di fiducia con il suo interlocutore, che sarà poi più propenso a lasciarsi convincere a desistere dalla sua impresa.

Cambria è riuscito a far cambiare idea a tanti, che avevano giurato di uccidersi o di uccidere, "perché queste persone sono una sorta di teiera a pressione: accumulano giorno dopo giorno, non trovano una valvola di sfogo e poi esplodono. Io faccio questo: faccio rilasciare lentamente quella pressione facendo raccontare le loro storie di vita". Ma per riuscirci ci vuole tempo, a volte parecchio. La missione più lunga a cui ha partecipato, infatti, è durata circa 50 ore e per portarla a termine sono stati coinvolti 17 diversi negoziatori: " Io sono stato lì circa 20 ore ".

Esperto nei casi più difficili e delicati, ha confidato ad AdKronos: " Non conosco bene il caso di Silvia Romano, ma bisogna capire se è ancora viva questa ragazza. Il mio suggerimento è andare a fondo in questo senso. Sono fiducioso nelle forze investigative italiane perché sono tra le migliori al mondo e sapranno risolvere al meglio il caso ".