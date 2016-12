Dalla Campania via libera alla cannabis a uso industriale

Difendere il lavoro? In Regione Campania si fa aprendo alla canapa. Approvata all’unanimità in consiglio regionale la proposta di legge che dà il via libera alla coltivazione di cannabis a scopi industriali e alimentari e mette in palio fondi per 30mila euro.

Il disegno di legge che liberalizza la coltivazione di cannabis a scopo industriale porta la firma di due consiglieri regionali, Gennaro Oliviero del Pd e Maurizio Petracca dell’Udc. E ha raccolto il plauso di tutte le forze politiche rappresentate in assise. La proposta, infatti, è passata all’unanimità. Per l’attuazione della legge, ora, sarà necessario attendere i tempi burocratici che prevedono un iter di novanta giorni per la preparazione dei progetti pilota destinati a impiantare, sui terreni agricoli della Campania, le prime piantagioni di cannabis “legali”. È previsto, a quanto riporta Il Denaro, uno stanziamento pari a 30mila euro per il finanziamento dei progetti pilota.

"Lo spirito della legge è finalizzato a riconoscere l'importanza strategica di questa coltura, tanto da sancire l'istituzione di un apposito marchio di qualità - ha detto all'Ansa il dem Oliviero in una nota da lui rilanciata sulla sua pagina Facebook - oltre a questo, la Regione Campania favorirà le buone prassi relative all'innovazione varietale, la ricerca per l'individuazione di ulteriori impieghi eco-compatibili, seguendo la formazione per gli specialisti del settore, fino al miglioramento delle dinamiche produttive. In tale ottica, saranno possibili controlli da parte degli organi di polizia per evitare che si faccia un uso distorto di questa pianta. Con questa legge, coltiviamo ambiente, lavoro e tradizione".