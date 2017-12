Campo gratis ai migranti, scoppia la polemica a Pescara

Un campo di calcio gratis per i migranti fa scoppiare la polemica a Pescara, dove la giunta Pd guidata dal sindaco Marco Alessandrini ha concesso a fine novemrbe l'assegnazione gratuita del campo di calcio "Donati" alla Cooperativa Eta Beta per permettere a 15 ragazzi stranieri che accoglie di allenarsi.

Come racconta il quotidiano locale Prima da noi, l'iniziativa ha fatto insorgere i consiglieri di Forza Italia che, pur riconoscendo che si tratta solo di "un momento di svago a giovani che non hanno alcuna attività da svolgere nel corso delle lunghe giornate nei centri di accoglienza", si chiede perché la cooperativa non possa pagare al Comune la quota per l'affitto del campo " al pari di tutte le piccole società sportive che ogni giorno sono costrette ad arrampicarsi sugli specchi per continuare la propria attività ". Tra l'altro - spiega il vicecapogruppo Vincenzo D'Incecco, la coop " percepisce un regolare pagamento per il mantenimento dei ragazzi extracomunitari, e di certo non li ospita per solidarietà ". Per questo Forza Italia chiede alle commissioni Sport e Finanze la revoca del provvedimento " e nel frattempo anche una rendicontazione delle attività e delle spese effettivamente sostenute dalla cooperativa in questione ".