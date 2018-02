Canada smentisce la bufala virale: "Fidel Castro non è padre di Trudeau"

La bufala aveva ormai conquistato il mondo del web e così il governo del Canada si è sentito costretto ad intervenire per smentire la notizia: "Fidel Castro non è il padre biologico di Justin Trudeau".

La fake news aveva iniziato a circolare sui social all'indomani del suicidio il primo febbraio di Fidelito Castro, depresso da tempo. Alcuni siti hanno scritto che l'uomo, prima di compiere il fatidico gesto, avrebbe scritto una lettera in cui si riferiva a Justin Trudeau come suo fratellastro.

Ma non è la prima volta che una bufala simile circola sul web. Un tentativo simile era stato fatto all'indomani della morte di Fidel il 25 novembre 2016. In quell'occasione il primo ministro canadese aveva commemorato con un'enfasi non indifferente la scomparsa del leader e alcuni media hanno tentato di costruire attorno al suo gesto la fake news. Insomma, che sia piaciuta o meno, non si può dire che questa incredibile fake news non abbia riscosso successo.