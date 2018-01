Canicattì, il figlio promosso con 9: genitori fanno ricorso al Tar per il 10

Il figlio viene promosso con nove. Ma per i genitori non basta perché, secondo loro, il bambino merita un voto più alto. E per questo fanno ricorso al Tar.

Come riposta il Giornale di Sicilia, una coppia di genitori di Canicattì, in provincia di Agrigento, ha presentato ricorso al Tar (tribunale amministrativo regionale) perché, a loro avviso, il figlio è stato promosso con un voto troppo basso: nove. Secondo i genitori, il ragazzo meritava di uscire dalla terza media con dieci.