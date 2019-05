Cannabis light, Vasco contro Cassazione: "Sentenza vergognosa"

Vietare la vendita di prodotti derivati dalla cannabis light " è una vergogna. Con la cannabis non è mai morto nessuno ". Lo ha affermato Vasco Rossi. Il cantante è intervenuto sul tema in chiusura della conferenza stampa tenuta allo stadio San Siro per la promozione dei suoi prossimi concerti in programma a Milano.

Con una sentenza di pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha infatti bloccato la vendita dei " prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis light ". Una decisione che ha subito creato non poche polemiche. Numerosi i personaggi del mondo della politica e dello spettacolo che si sono schierati a favore o contro la sentenza.