Il Capitano Ultimo rinuncia alla nomina di "Cavaliere"

Il Capo dello Stato ha revocato con un decreto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "al merito della Repubblica italiana" al colonnello Sergio De Caprio, meglio conosciuto come "Capitano Ultimo". È stato lo stesso De Caprio a rinunciare alla nomina che gli era stata conferita a giugno del 2017.



Il Capitano Ultimo è stato l'uomo che ha messo le manette ai polsi a Totò Riina il 15 gennaio del 1993. Il "Capo dei Capi", morto lo scorso anno, venne arrestato dopo le rivelazioni di Balduccio Di Maggio. L'ex autista del boss decise di parlare con l'allora comandante della Regione carabinieri di Torino, il generale Delfino. Dopo un interrogatorio, Di Maggio offrì la sua collaborazione per l'arresto di Riina. L'operazione venne guidata dai carabinieri del Ros. Dopo qualche appostamento, Di Maggio indicò l'auto di Riina: "Quello al posto del passeggero è Totò", disse. L'auto venne bloccata e scattarono le manette per l'uomo considerato il boss dei boss di Cosa Nostra.