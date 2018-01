Capodanno, notte di incidenti stradali: 5 morti e numerosi feriti

Il nuovo anno è iniziato nel modo peggiore per numerosi giovani, coinvolti in diversi incidenti stradali.

Bari

Alle 8.30 di questa mattina, sulla statale che collega Bari a Taranto, si sono registate quattro vittime. Si tratta di tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni di ritorno probabilmente dai festeggiamenti della notte di Capodanno, mentre la quarta vittima è un uomo di 60 anni.

Le due vetture su cui viaggiavano i tre ragazzi e il 60enne si sono scontrate all'altezza di Gioia di Colle, in un tratto di strada dove non è posizionato lo spartitraffico. Tutti gli occupanti dei mezzi sono morti sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e ambulanze. Sono tuttora in corso gli accertamenti per verificare quali siano state le cause dell’impatto.

Aosta

Incidente mortale anche in provincia di Aosta. Una ragazza di 19 anni è morta e altri sei giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sull’A5 Torino-Aosta all’altezza di Chambave. Il minibus da nove posti su cui viaggiavano i ragazzi, tutti residenti nel milanese, si è scontrato con un pullman. Quattro ragazzi di 17 anni e due ragazze di 19 sono rimasti feriti e trasportati subito all'ospedale Parini di Aosta.

La cause dell'incidente sono in via di accertamento. La polizia non escude che sull’incidente abbiano inciso le condizioni del fondo stradale.